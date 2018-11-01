Неделя в объективе: хеллоуин, тайфун и выборы в Бразилии

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Хварцкия: бюджет Дорожного фонда не отвечает всем задачам Бюджет дорожного фонда Абхазии был утвержден на заседании Кабинета министров во вторник, 30 октября. О том, как формируется и распределяется бюджет фонда, в интервью радио Sputnik рассказал исполнительный директор дорожного фонда Абхазии Заур Хварцкия. 13

Восьмой чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм пройдет в Сухуме Восьмой чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм пройдет в Сухуме 10 и 11 ноября в здании Национальной библиотеки. 28