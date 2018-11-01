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Неделя в объективе: хеллоуин, тайфун и выборы в Бразилии

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© AFP 2018 / Ulises Ruiz
Участники парада в честь Дня Мертвых в Мехико

Самые главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.

Минувшая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов. Смотрите в фотоленте Sputnik.

Теги:
фото недели


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