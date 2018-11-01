Неделя в объективе: хеллоуин, тайфун и выборы в Бразилии

Минувшая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов. Смотрите в фотоленте Sputnik.
Самые главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.
Минувшая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов. Смотрите в фотоленте Sputnik.
Праздник "Амшен", представивший культуру и кухню армянских общин в Абхазии, прошел в селе Махадыр в четверг 1 ноября.
В Дурипше полным ходом идет сбор винограда. Здесь, у самого въезда в село, под платанами раскинулись виноградные плантации сельчан Алхаса Кварацхелия и Даура Халваш.
Самые главные события уходящего месяца на кадрах фотокорреспондентов Sputnik.
В ночь на 31 октября во многих странах мира отмечают Хэллоуин (Halloween) — праздник, уходящий корнями к традициям древних кельтов, главным символом которого выступает тыква.
Бюджет дорожного фонда Абхазии был утвержден на заседании Кабинета министров во вторник, 30 октября. О том, как формируется и распределяется бюджет фонда, в интервью радио Sputnik рассказал исполнительный директор дорожного фонда Абхазии Заур Хварцкия.
Восьмой чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм пройдет в Сухуме 10 и 11 ноября в здании Национальной библиотеки.
Ранее Петр Порошенко выразил уверенность в том, что миротворческая миссия ООН в Донбассе с "мощным мандатом и широким кругом полномочий" поможет восстановить мир на украинской земле.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов вручил государственные награды выдающимся гражданам республики.
Почему в школах Азербайджана отсутствуют буфеты, а ученикам приходится обедать вредными продуктами и энергетиками – разбирался Sputnik.
Эксперт рассказал, почему отставка представителя Армении Юрия Хачатурова с поста генсека ОДКБ может ослабить работу организации.
Чемпиону Казахстана по ММА Максату Омиртаеву требуется дорогостоящее лечение – необходимую сумму собрали за несколько часов.
Азиатский банк развития выделит Кыргызстану 78 миллионов долларов на строительство трассы север — юг.
Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, обувь какого бренда предпочитает носить.
Выпившая женщина проехала через всю Латвию и попалась на глаза полиции только в Риге.
В Литве установили светофоры с женским силуэтом к столетию со дня, когда жительницы республики получили избирательное право.
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Зачем Минобороны Таджикистана решило поменять советско-российские воинские звания на древнеперсидские?
Гости из других стран назвали одним из самых значимых минусов отелей Узбекистана плохой интернет или его отсутствие.
В Эстонию прибыли новые боевые самолеты НАТО: авиабаза приняла два истребителя F-15 и три самолета-заправщика KC-135 ВВС США.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов вручил государственные награды выдающимся гражданам республики.
Почему в школах Азербайджана отсутствуют буфеты, а ученикам приходится обедать вредными продуктами и энергетиками – разбирался Sputnik.
Эксперт рассказал, почему отставка представителя Армении Юрия Хачатурова с поста генсека ОДКБ может ослабить работу организации.