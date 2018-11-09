Неделя в объективе: мигранты, китайские истребители и гигантский минотавр

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Депутатов Сухумского Горсобрания попросили передумать о референдуме Прокуратура Сухума в пятницу 9 ноября выразила протест на решение Сухумского Горсобрания о местном референдуме по проведению прямых выборов главы столицы Абхазии. 12

Тайны больше нет: в Сухуме вскрыли капсулу времени Капсула времени, заложенная в стену средней школы № 10 в честь 50-летия ВЛКСМ, была вскрыта в Сухуме 9 ноября. О том, что комсомольцы середины прошлого века хотели сообщить, читайте в материале Sputnik. 403