Неделя в объективе: мигранты, китайские истребители и гигантский минотавр

Минувшая рабочая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов. Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в фотоленте.
Самые главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.
Минувшая рабочая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов. Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в фотоленте.
Небольшой город Парадайс в Калифорнии второй день охвачен огнем, население эвакуировали, официальных данных о жертвах пока нет.
Премьера спектакля "Кьоджинские перепалки" прошла в Русском драматическом театре в четверг 8 ноября.
Заключительные серии "За первого встречного" снимают в Абхазии.
Генеральная репетиция торжественного марша, посвященного 77 годовщине парада 1941 года, состоялась на Красной площади в Москве в понедельник 5 ноября.
Прокуратура Сухума в пятницу 9 ноября выразила протест на решение Сухумского Горсобрания о местном референдуме по проведению прямых выборов главы столицы Абхазии.
Капсула времени, заложенная в стену средней школы № 10 в честь 50-летия ВЛКСМ, была вскрыта в Сухуме 9 ноября. О том, что комсомольцы середины прошлого века хотели сообщить, читайте в материале Sputnik.
О том, как прошло выступление Абхазского драматического театра на Международном театральном фестивале национальной драматургии имени Карима Тинчурина в Татарстане, читайте в материале Sputnik Абхазия.
В Цхинвале прошел вечер, посвященный творчеству классика русской литературы Ивана Тургенева, более 20 школьников получили награды.
Ему не забили Месси и Неймар: самый быстрый робот-вратарь в мире приедет на международную выставку в Баку.
Президент Армении Армен Саркисян рассказал, что ответил на вопрос швейцарского канала о встрече с лидером Турции Реджепом Эрдоганом.
Казахстан заявил о желании войти в число 30 стран, наиболее привлекательных для туристов.
Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана прокомментировал сообщение, разосланное пользователям популярного мессенджера.
Возглавить минский хоккейный клуб "Динамо" может нынешний главный тренер сборной Беларуси, считают СМИ.
Из-за массового увольнения сотрудников в рижском центре Службы неотложной медицинской помощи решили объявить ЧС.
В литовском Сейме заявили, что нужно прекратить закупать гречиху и пшеницу из России и начать импортировать культуры из "дружественных" стран.
В Европарламенте призвали не выплачивать Молдове макрофинансовую помощь до следующих парламентских выборов.
До запуска первого агрегата Рогунской гидроэлектростанции остались считанные дни, церемония открытия пройдет на центральном стадионе Душанбе.
Специалисты спорят о том, нужен ли Узбекистану новый алфавит на основе латинской графики и актуален ли полный переход на латиницу.
Сотни объяснительных и докладных записок офицеров и "срочников" эстонских Сил обороны годами находились в свободном доступе.
В Цхинвале прошел вечер, посвященный творчеству классика русской литературы Ивана Тургенева, более 20 школьников получили награды.
Ему не забили Месси и Неймар: самый быстрый робот-вратарь в мире приедет на международную выставку в Баку.
Президент Армении Армен Саркисян рассказал, что ответил на вопрос швейцарского канала о встрече с лидером Турции Реджепом Эрдоганом.