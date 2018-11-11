Раскрасить "сухого": преображение пассажирского самолета компании Аэрофлот

В сентябре 2018 года Аэрофлот пополнил свой ангар еще ста единицами пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100.

Аэрофлот обладает одним из самых молодых парков в мире. Большую часть составляют самолеты семейства Airbus А320, Airbus А330 и Sukhoi SuperJet 100. 10 сентября 2018 года авиакомпания подписала историческое соглашение с Объединенной авиастроительной корпорацией на поставку еще 100 самолетов Sukhoi Superjet. Теперь у Аэрофлота их 150.

Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный пассажирский самолет, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на дальность до 3000 или 4600 километров. Разработан он компанией "Гражданские самолеты Сухого" при участии нескольких иностранных компаний.

Как новейший российский авиалайнер красят в цвета "Аэрофлота" – в фотоленте РИА Новости.