01:59 12 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.85
  • EUR75.81
Поиск
Фото

Раскрасить "сухого": преображение пассажирского самолета компании Аэрофлот

Получить короткую ссылку
18 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik / Maksim Blinov
Покраска самолета "Сухой – Суперджет" в ливрею авиакомпании "Аэрофлот" в Ульяновске.

В сентябре 2018 года Аэрофлот пополнил свой ангар еще ста единицами пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100.

Аэрофлот обладает одним из самых молодых парков в мире. Большую часть составляют самолеты семейства Airbus А320, Airbus А330 и Sukhoi SuperJet 100. 10 сентября 2018 года авиакомпания подписала историческое соглашение с Объединенной авиастроительной корпорацией на поставку еще 100 самолетов Sukhoi Superjet. Теперь у Аэрофлота их 150.

Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный пассажирский самолет, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на дальность до 3000 или 4600 километров. Разработан он компанией "Гражданские самолеты Сухого" при участии нескольких иностранных компаний. 

Как новейший российский авиалайнер красят в цвета "Аэрофлота" – в фотоленте РИА Новости.

Теги:
Сухой (холдинговая компания), Аэрофлот, Россия


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Машина скорой помощи
    Состояние критическое

    Из-за массового увольнения сотрудников в рижском центре Службы неотложной медицинской помощи решили объявить ЧС.

  • Гречневая каша
    "Враждебная" гречка

    В литовском Сейме заявили, что нужно прекратить закупать гречиху и пшеницу из России и начать импортировать культуры из "дружественных" стран.

  • Сувенирная купюра номиналом 0 евро
    Запад не поможет

    В Европарламенте призвали не выплачивать Молдове макрофинансовую помощь до следующих парламентских выборов.

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Раскрасить "сухого": преображение пассажирского самолета компании Аэрофлот
Голодный кролик атакует: ушастый терроризирует сухумского кота
Голодный кролик атакует: ушастый терроризирует сухумского кота
Как получить жилье в Абхазии
Как получить жилье в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia