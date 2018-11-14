19:59 14 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.00
  • EUR76.76
Поиск
Фото

Актер в пачке и череда метаморфоз: премьера "Гуарапского писаря"

Получить короткую ссылку
14 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Премьера обновленного Гуарапского писаря режиссера Валерия Кове в Абхазском драмтеатре проходила во вторник 13 ноября под общее отключение света в республике.
  • Сцена и зал освещались с помощью дизельного генератора.
  • Автор пьесы Гуарапский писарь Михаил Бгажба.
  • Гуарапский писарь – история о постоянном скитании бродячей труппы. Актеры попадают в селение Гуарап и решают остановиться там и сыграть для местного населения импровизированный спектакль.
  • Сцены в спектакле быстро сменяли друг друга. Восемь мужчин, быстро перевоплощаясь в новые образы, сыграли более десятка ролей.
  • В качестве декораций к спектаклю использовали обклеенный газетами ящик, арбу и коричневую ширму-сцену.
  • Самый яркий из всех образов создал актер Лаврик Ахба – его балерина взорвала зал.
  • Завершается Гуарапский писарь неудачей бродячей труппы, чей опыт местные практически освистали и закидали.
  • Актер абхазского Драмтеатра Инар Кове сыграл главную роль в спектакле Дамея сына Бачыра.
  • Следующий показ спектакля Гуарапский писарь состоится в декабре 2018 года.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Премьера обновленного "Гуарапского писаря" режиссера Валерия Кове в Абхазском драмтеатре проходила во вторник 13 ноября под общее отключение света в республике.

Премьера обновленного спектакля "Гуарапский писарь" в Абхазском драматическом театре состоялась во вторник 13 ноября.

Премьера обновленного "Гуарапского писаря" в Абхазском драмтеатре проходила во вторник под общее отключение света в республике. Но актерам и зрителям повезло, работал генератор, правда, мощи автономного источника хватало лишь на зал и сцену.

"Гуарапский писарь" – история о постоянном скитании бродячей труппы. Актеры попадают в селение Гуарап и решают остановиться там и сыграть для местного населения импровизированный спектакль, который напоминал бы жителям себя, близких или соседей. Так рождается параллельная сюжетная линия про гуарапского парня, уехавшего учиться в Санкт-Петербург, который показан ну очень холодным городом. Здесь все вопросы решаются распитием водки, после каждой рюмки актеры напевают "Ой, мороз, мороз!".

Без света представление: как в Сухуме прошла премьера "Гуарапского писаря">>

Восемь мужчин разом исполняют более десятка ролей, полностью перевоплощаясь, а самый яркий образ – балерины сыграл актер Лаврик Ахба.



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Самолет Airbus A220-300, выкрашенный в цвета латвийского флага в честь столетия государства
    По всем правилам

    Авиакомпания airBaltic ответила на критику сомнительного дизайна самолета: раскраска полностью соответствует цветам флага Латвии.

  • Школа, урок, архивное фото
    До победного конца

    Профсоюз работников образования Литвы заявил, что забастовка педагогов продлится до тех пор, пока не будут выполнены их требования.

  • Монеты и купюры евро
    Бонус за покупку

    В Румынии мужчина через интернет купил подержанный шкаф и нашел там коробку с 95 тысячами евро.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Спектакль Гуарапский писарь
Актер в пачке и череда метаморфоз: премьера "Гуарапского писаря"
Не всем нужен логопед: забавное видео с абхазскими и русскими скороговорками
Не всем нужен логопед: забавное видео с абхазскими и русскими скороговорками
Как устроена система управления в Абхазии
Система управления в Абхазии: кто и за что отвечает

Соцсети

Sputnikabkhazia