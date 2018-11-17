Неделя в объективе: верблюжья ярмарка, пожар в Калифорнии и тонна плова

Главные темы

День третий: Молодежный театр продолжил бессрочную акцию протеста Труппа Молодежного театра собралась у здания Абхазского драмтеатра утром 15 ноября с требованием выступить со спектаклем "Требуется лжец" 425

Аргентинскую подлодку обнаружили спустя год после исчезновения Аргентинскую подлодку "Сан-Хуан", пропавшую в ноябре прошлого года и на борту которой находилось 44 человека, обнаружили с признаками взрыва. 12