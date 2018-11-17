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Неделя в объективе: верблюжья ярмарка, пожар в Калифорнии и тонна плова

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© REUTERS / Danny Moloshok
Американская телеведущая Стасси Шредер на вручении премии People’s Choice Awards, присуждаемой деятелям поп-культуры по итогам зрительского голосования.

Самые главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.

Минувшая рабочая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов. Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в фотоленте.





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Неделя в объективе: верблюжья ярмарка, пожар в Калифорнии и тонна плова
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