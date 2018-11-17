Неделя в объективе: верблюжья ярмарка, пожар в Калифорнии и тонна плова

Минувшая рабочая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов. Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в фотоленте.
Самые главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.
Минувшая рабочая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов. Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в фотоленте.
Пятилетний житель села Дуба-Юрт Рахим Куриев сделал 4105 отжиманий за 146 минут и побил рекорд для пятилетних, который принадлежал Бату Боктаеву из Калмыкии (4050 отжиманий).
Победитель конкурса получает возможность организации личной фотовыставки и путешествие в подарок.
Премьера обновленного спектакля "Гуарапский писарь" в Абхазском драматическом театре состоялась во вторник 13 ноября.
Автор комиксов о Человеке-пауке, Людях ИКС, Халке и Железном человеке, писатель Стэн Ли ушел из жизни в 95 лет.
Труппа Молодежного театра собралась у здания Абхазского драмтеатра утром 15 ноября с требованием выступить со спектаклем "Требуется лжец"
Аргентинскую подлодку "Сан-Хуан", пропавшую в ноябре прошлого года и на борту которой находилось 44 человека, обнаружили с признаками взрыва.
Международный день недоношенных детей отмечается в мире ежегодно 17 ноября, он призван привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются врачи и семьи с недоношенными детьми.
Строительство в Грузии аэродрома НАТО и биолаборатории беспокоит Южную Осетию, заявил президент республики Анатолий Бибилов.
Количество судей в Азербайджане в пересчете на численность населения ниже европейских стандартов, заявил председатель Верховного суда республики.
Крымские армяне поддержали идею присвоить имя художника Ивана Айвазовского аэропорту Симферополя, исполнив народный танец.
Стали известны подробности конфликта, который перерос в рукопашную между двумя медиками в казахстанском Павлодаре.
Командующий погранвойсками Узбекистана рассказал о состоянии на узбекско-кыргызской границе.
Куда современные белорусы ходят с жертвоприношениями, где просят избавить от слепоты, подарить хорошего мужа и облегчить роды, разбирался Sputnik.
Рижский марафон - единственный в Северной Европе - удостоен "Золотого лейбла" Международной федерации легкой атлетики.
Литовская Служба охраны государственной границы опубликовала видео "побега" волков из Литвы в белорусские леса.
Премьер-министр Молдовы заявил, что резолюция Европарламента, критикующая ситуацию в республике, является политическим документом.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон запустил работу первого агрегата Рогунской ГЭС.
Узбекская певица прокомментировала скандальную историю с отзывом у нее лицензии из-за неоднозначного клипа.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас признал факт кризиса в правительстве республики из-за ситуации вокруг соглашения ООН о миграции.
Строительство в Грузии аэродрома НАТО и биолаборатории беспокоит Южную Осетию, заявил президент республики Анатолий Бибилов.
Количество судей в Азербайджане в пересчете на численность населения ниже европейских стандартов, заявил председатель Верховного суда республики.
Крымские армяне поддержали идею присвоить имя художника Ивана Айвазовского аэропорту Симферополя, исполнив народный танец.