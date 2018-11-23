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Лучше, чем в жизни: самые привлекательные киногерои всех времен

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  • Джеймс МакЭвой в фильме Грязь
  • Джессика Альба в фильме Город грехов
  • Джуд Лоу в сериале Молодой папа
  • Моника Белуччи в фильме Матрица: Перезагрузка
  • Том Харди в фильме Легенда
  • Оливия Уальд в сериале Доктор хаус
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  • Крис Хемсворт в роли Тора
  • Галь Гадот в фильме Чудо женщина
  • Николь Кидман в фильме Мулен Руж
  • Шарлиз Терон в фильме Голова в облаках
20th Century Fox,2014
Rosamund Pike in Gone Girl (2014)

Ставшие легендарными киногерои в исполнении самых талантливых и именитых актеров голливуда.

Талантливые и успешные, желанные и дико обаятельные герои наших любимых фильмов - в фотоподборке Sputnik.

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