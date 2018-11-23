Лучше, чем в жизни: самые привлекательные киногерои всех времен

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Прошлое и будущее абхазского кино обсудили на круглом столе в Сухуме Россотрудничество совместно с абхазской киностудией "APSNY FILM" провели круглый стол на тему "Кино без границ". 27

Без хамсы виноватые: из-за кого в Абхазии может исчезнуть рыба О том, кто в Абхазии ловит рыбу, и из-за кого запасы хамсы в Азово-Черноморском бассейне снизились, читайте в материале Sputnik. 92