Лучше, чем в жизни: самые привлекательные киногерои всех времен

Талантливые и успешные, желанные и дико обаятельные герои наших любимых фильмов - в фотоподборке Sputnik.
Ставшие легендарными киногерои в исполнении самых талантливых и именитых актеров голливуда.
Талантливые и успешные, желанные и дико обаятельные герои наших любимых фильмов - в фотоподборке Sputnik.
В колумбийском городе Кали прошел модный показ "BioFashion Show 2018".
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Серия Гран-при по фигурному катанию входит в решающую стадию.
Россотрудничество совместно с абхазской киностудией "APSNY FILM" провели круглый стол на тему "Кино без границ".
О том, кто в Абхазии ловит рыбу, и из-за кого запасы хамсы в Азово-Черноморском бассейне снизились, читайте в материале Sputnik.
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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подарил квадроцикл мальчику из Знаурского района.
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Президент Молдовы Игорь Додон находится в рабочим визитом в России: о каких договоренностях сообщил глава республики?
Ученик седьмого класса Бекзод Саидов, переехавший из Таджикистана в Россию, рассказал, как выучил русский язык за год.
Открытия нового горнолыжного курорта в Узбекистане ждут давно. Sputnik выяснил, когда любители лыж смогут опробовать трассы и во сколько это обойдется.
Если кабмин Эстонии не придет к консенсусу по Договору ООН о миграции, парламентская оппозиция может выразить вотум недоверия премьеру.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подарил квадроцикл мальчику из Знаурского района.
На Каспийском море могут начаться совместные подводные экспедиции российских и азербайджанских археологов.
Министерство охраны природы Армении пообещало сделать все возможное, чтобы в следующем году дополнительного водозабора из Севана не было.