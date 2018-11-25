Неделя в объективе: извергающийся вулкан, протесты в Париже и новорожденный жираж

Минувшая рабочая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов. Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в фотоленте.
Самые главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.
Минувшая рабочая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов. Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в фотоленте.
Экологически чистые дома с необычным дизайном призваны решить "квартирный вопрос" миллионов людей по всему миру.
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То, что автолюбители Абхазии неохотно "переобувают" свой транспорт к зиме ни для кого не секрет. Основная причина такой беспечности связана с тем, что зимой в республике снег выпадает редко и заморозки тоже - не частое явление.
Два военных корабля направила Украина в подкрепление своим судам в район конфликта с российскими пограничными судами.
Соглашение о выходе Великобритании было одобрено странами Евросоюза в воскресенье 25 ноября.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подарил квадроцикл мальчику из Знаурского района.
На Каспийском море могут начаться совместные подводные экспедиции российских и азербайджанских археологов.
Министерство охраны природы Армении пообещало сделать все возможное, чтобы в следующем году дополнительного водозабора из Севана не было.
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Президент Молдовы Игорь Додон находится в рабочим визитом в России: о каких договоренностях сообщил глава республики?
Ученик седьмого класса Бекзод Саидов, переехавший из Таджикистана в Россию, рассказал, как выучил русский язык за год.
Открытия нового горнолыжного курорта в Узбекистане ждут давно. Sputnik выяснил, когда любители лыж смогут опробовать трассы и во сколько это обойдется.
Если кабмин Эстонии не придет к консенсусу по Договору ООН о миграции, парламентская оппозиция может выразить вотум недоверия премьеру.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подарил квадроцикл мальчику из Знаурского района.
На Каспийском море могут начаться совместные подводные экспедиции российских и азербайджанских археологов.
Министерство охраны природы Армении пообещало сделать все возможное, чтобы в следующем году дополнительного водозабора из Севана не было.