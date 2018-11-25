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Неделя в объективе: извергающийся вулкан, протесты в Париже и новорожденный жираж

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© AP Photo. Sakchai Lalit
Туристы на смотровой площадке здания King Power Mahanakhon в Бангкоке.

Самые главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.

Минувшая рабочая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов. Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в фотоленте.



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