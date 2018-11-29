Есть контакт: самые яркие кадры встреч Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп намерены встретиться тет-а-тет во время саммита G20, который пройдет 1 декабря в Буэнос-Айресе. Cамые яркие кадры предыдущих встреч российского и американского лидеров смотрите в фотоленте.
В Москве и Вашингтоне подтвердили встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Аргентине. Смотрите в фотоленте самые яркие кадры предыдущих встреч российского и американского лидеров.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп намерены встретиться тет-а-тет во время саммита G20, который пройдет 1 декабря в Буэнос-Айресе. Cамые яркие кадры предыдущих встреч российского и американского лидеров смотрите в фотоленте.
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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прокомментировал исход президентских выборов в Грузии.
В ряде районов Азербайджана проходят рейды против лиц, занимающихся незаконной охотой. Нарушителей наказывают крупными штрафами.
Режиссер киноленты "Спитак" о разрушительном землетрясении в Армении 1988 года Александр Котт признался, о чем снимал фильм.