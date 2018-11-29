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Есть контакт: самые яркие кадры встреч Путина и Трампа

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© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
16 июля 2018. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева) на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки.

В Москве и Вашингтоне подтвердили встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Аргентине. Смотрите в фотоленте самые яркие кадры предыдущих встреч российского и американского лидеров.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп намерены встретиться тет-а-тет во время саммита G20, который пройдет 1 декабря в Буэнос-Айресе. Cамые яркие кадры предыдущих встреч российского и американского лидеров смотрите в фотоленте.



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Есть контакт: самые яркие кадры встреч Путина и Трампа
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