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Чемодан, билет, вокзал: Сухумскому вокзалу 67 лет

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190521

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  • Сухумский вокзал
  • Сухумский вокзал.
  • Сухумский вокзал.
  • Сухумский вокзал.
  • Сухумский вокзал.
  • Сухумский вокзал.
  • Сухумский вокзал.
  • Сухумский вокзал.
  • Сухумский вокзал.
© Sputnik / Илона Хварцкия
В настоящее время железнодорожный вокзал в Сухуме обслуживает поезда по направлению Москва — Сухум, Санкт-Петербург — Сухум, Белгород — Сухум и электричку Адлер — Сухум.

Сухумский железнодорожный вокзал открылся 66 лет назад, 1 декабря 1951 года.

На сегодняшний день кровля здания отсутствует, что приводит к постепенному разрушению здания вокзала.



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Чемодан, билет, вокзал: Сухумскому вокзалу 67 лет
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