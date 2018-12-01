Чемодан, билет, вокзал: Сухумскому вокзалу 67 лет

На сегодняшний день кровля здания отсутствует, что приводит к постепенному разрушению здания вокзала.
Сухумский железнодорожный вокзал открылся 66 лет назад, 1 декабря 1951 года.
На сегодняшний день кровля здания отсутствует, что приводит к постепенному разрушению здания вокзала.
Осень в Абхазии выдалась богатой на социальные и культурные события.
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Автомобили, выпущенные на советских заводах, продавались и на Западе, при этом многие марки пользовались там серьезной популярностью.
Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, главврач Республиканского кожвендиспансера и Центра СПИД Нателла Топурия рассказала в эфире радио Sputnik о масштабах заболевания в Абхазии.
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Врач-невролог отделения нейрохирургии Республиканской больницы Абхазии Нара Иванба в Международный день невролога на радио Sputnik рассказала о связи между заболеваниями нервной системы и внутренних органов человека.
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Определена дата очередных президентских выборов в Азербайджане – они состоятся в начале апреля 2025 года.
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В Казахстане суд оправдал жительницу Усть-Каменогорска, которую обвинили в колдовстве.
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Москва призывает ОБСЕ и ЕС дать оценку преследованию властями Латвии журналиста Юрия Алексеева.
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Премьер-министр Молдовы Павел Филип отправил в отставку двух своих советников.
В Таджикистане утвердили государственный бюджет на 2019 год. Главные статьи расходов - энергетика, образование и транспорт.
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Эстонским пограничникам пришлось обратиться за помощью к российским коллегам, чтобы вернуть на родину трех охотничьих собак, бежавших в Россию.
Глава МИД Южной Осетии прокомментировал отказ нового президента Грузии Саломе Зурабишвили сотрудничать с Россией.
Определена дата очередных президентских выборов в Азербайджане – они состоятся в начале апреля 2025 года.
Армяно-российские отношения сегодня нуждаются в особой заботе, заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.