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Музыка в камне: лучшие архитектурные фото года

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Триумфатором The Architectural Photography Awards 2018 стал Павел Паничко. Его снимок Музея Лун в районе Вест-Бунд в Шанхае жюри сочло лучшей работой конкурса.

Стали известны имена лауреатов архитектурного фотоконкурса The Architectural Photography Awards 2018.

Жюри одного из главных архитектурных конкурсов The Architectural Photography Awards 2018, который проводят при поддержке Всемирного фестиваля архитектуры, подвело итоги.

Самые эффектные снимки — в фотоленте Sputnik.



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Снимок-победитель в категории Портфолио конкурса The Architectural Photography Awards 2018
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