Музыка в камне: лучшие архитектурные фото года

Жюри одного из главных архитектурных конкурсов The Architectural Photography Awards 2018, который проводят при поддержке Всемирного фестиваля архитектуры, подвело итоги.
Самые эффектные снимки — в фотоленте Sputnik.
Стали известны имена лауреатов архитектурного фотоконкурса The Architectural Photography Awards 2018.
Жюри одного из главных архитектурных конкурсов The Architectural Photography Awards 2018, который проводят при поддержке Всемирного фестиваля архитектуры, подвело итоги.
Самые эффектные снимки — в фотоленте Sputnik.
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