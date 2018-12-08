Неделя в объективе: гонки на быках, "Марш чертей" и конкурс Мисс Франция-2019

Минувшая рабочая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов. Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в фотоленте.
Самые главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.
Минувшая рабочая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов. Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в фотоленте.
Международный день гражданской авиации отмечают ежегодно 7 декабря.
Жюри одного из главных архитектурных конкурсов The Architectural Photography Awards 2018, который проводят при поддержке Всемирного фестиваля архитектуры, подвело итоги.
Авторитетное издание Forbes составило список самых влиятельных женщин 2018 года. Всего в списке представлено сто имен. Восьмой раз подряд самой влиятельной женщиной мира стала Ангела Меркель
Космическое пространство не перестает удивлять разнообразием форм и буйством красок.
Первый в истории Кубок Абхазии по мини-футболу, в котором участвовали 24 команды, проходил в Сухуме с 26 ноября по 7 декабря.
Сейчас без света остается только часть Очамчырского района, где вечером 8 декабра произошла авария на подстанции "Очамчыра-2".
Международный день художника, который был учрежден Ассоциацией "Искусство народов мира", отмечается 8 декабря. Абхазский художник Диана Хинтба рассказала о своем ремесле.
Фильм молодого осетинского режиссера Алана Догузова "Бача" получил самую высокую оценку на международном фестивале в Орле.
Правоохранительные органы России объявили в розыск гражданина Азербайджана за участие в террористических группировках.
Суд в Ереване принял решение о взятии под стражу второго президента Армении Роберта Кочаряна.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о том, что такое "душа Евразии", и об особом месте Астаны в самом ее сердце.
Работники КТРК рассказали, как создавалось телевидение Кыргызстана —самое популярное СМИ страны отмечает 60-летие.
Жители Бреста в недоумении: зачем в центре города сначала установили красивую новогоднюю ель, а через два дня разобрали и увезли. Видео.
Каждую зиму рижане жалуются на обилие соли на улицах города. Почему не удается найти альтернативу?
Президента Литвы Далю Грибаускайте наградили за "постоянную поддержку народа Украины" и вручили каску.
Об итогах поездки президента Молдовы в Санкт-Петербург, где состоялась встреча глав государств-участников ЕАЭС – в материале Sputnik.
Генассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве между ООН и СНГ, подготовленную по инициативе Таджикистана.
Индийская компания обучит узбекских специалистов производству мобильных телефонов.
Эстонские власти заявили, что в госструктурах страны нет устройств компании Huawei, и посоветовали не использовать их для секретной информации.
Фильм молодого осетинского режиссера Алана Догузова "Бача" получил самую высокую оценку на международном фестивале в Орле.
Правоохранительные органы России объявили в розыск гражданина Азербайджана за участие в террористических группировках.
Суд в Ереване принял решение о взятии под стражу второго президента Армении Роберта Кочаряна.