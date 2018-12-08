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Неделя в объективе: гонки на быках, "Марш чертей" и конкурс Мисс Франция-2019

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© Sputnik / Ramil Sitdikov
Артисты на открытии "Города зимы" на территории ВДНХ в Москве. Справа - макет ракеты-носителя "Восток". "Город зимы" - комплекс зимних развлечений, который включает сразу пять масштабных объектов: два катка "Цветник" и "Ракета", тюбинговую горку "Север", павильон для кёрлинга и командной игры в снежки Юкигассен. Впервые в истории выставки на площади Промышленности построен каток "Ракета" вместимостью 2400 человек, где посетители смогут кататься вокруг знаменитого макета ракеты-носителя "Восток".

Самые главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.

Минувшая рабочая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов. Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в фотоленте.



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Неделя в объективе: гонки на быках, "Марш чертей" и конкурс Мисс Франция-2019
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