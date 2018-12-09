Канатные дороги мира, от которых захватывает дух

Самая первая из канатных дорог в современном понимании была построена в Швейцарии в 1866 году и поднимала туристов на обзорную площадку.
Пик популярности строительства канатных дорог пришелся на вторую половину XX века, когда быстро начал развиваться горнолыжный спорт.
Канатные дороги построены не только в горах или на пересечении рек, но даже и в крупных городах.
Не все из них доступны обычным людям, ведь некоторые из них служат промышленным целям.
Кадры самых захватывающих канатных дорог смотрите в фотоленте РИА Новости.