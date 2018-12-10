Обед над пылающим кратером: фото самых необычных ресторанов мира

Завтрак с жирафом и обед, приготовленный над кратером вулкана. Смотрите в фотоленте кадры самых необычных ресторанов мира.
Подборку самых необычных ресторанов мира смотрите в фотоленте Sputnik.
Завтрак с жирафом и обед, приготовленный над кратером вулкана. Смотрите в фотоленте кадры самых необычных ресторанов мира.
Многие люди с удовольствием катаются на канатных дорогах, чтобы испытать все экстремальные ощущения, вызванные подобным способом перемещения.
Самые главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.
Международный день гражданской авиации отмечают ежегодно 7 декабря.
Жюри одного из главных архитектурных конкурсов The Architectural Photography Awards 2018, который проводят при поддержке Всемирного фестиваля архитектуры, подвело итоги.
Акция Ассоциации женщин Абхазии "16 дней против гендерного насилия" завершилась 10 декабря в Международный день прав человека.
Убийство Рафика Чолакяна и покушение на его жену Людмилу Матосян произошло 5 апреля 2017 года в селе Гумиста Сухумского района. В преступлении подозревается их сосед Эдуард Адлейба.
В Кремле назвали протесты "желтых жилетов" внутренним делом Франции.
В Вооруженных силах Южной Осетии прошла неделя боевой готовности – в тренировках приняли участие все подразделения.
Граждане Азербайджана, а также стран Азии стали чаще посещать Россию, показало исследование.
Российские эксперты прокомментировали итоги внеочередных парламентских выборов в Армении.
Казахстанский режиссер Акан Сатаев на своей странице в Instagram представил официальный трейлер фильма о Нурсултане Назарбаеве.
Можно ли законодательно заставить кыргызстанцев отказаться от проведения разорительных торжеств? Ответ искала колумнист Sputnik.
Беларусь и Россия планируют решить вопрос отмены роуминга между странами в следующем году.
Первая онлайн-школа с преподаванием на русском языке открылась в Латвии – учить детей там будут педагоги из России.
В Литве местные жители и представители профсоюзов провели акцию, призывающую выполнить требования бастующих учителей.
Судьи КС поставили точку в очередном споре между президентом и парламентом Молдовы, а глава республики Игорь Додон рассказал, что будет дальше.
Заслуженный тренер Таджикской ССР Юрий Семин поделился воспоминаниями о футбольном клубе "Памир".
Почему открытие первого в Узбекистане горного курорта "Амирсой" отложили на следующий год – в материале Sputnik.
Колумнист Sputnik о том, почему эстонские крайние правые опять выступили против пограничных договоров с Россией, и почему теперь они ссылаются на Украину.
В Вооруженных силах Южной Осетии прошла неделя боевой готовности – в тренировках приняли участие все подразделения.
Граждане Азербайджана, а также стран Азии стали чаще посещать Россию, показало исследование.
Российские эксперты прокомментировали итоги внеочередных парламентских выборов в Армении.