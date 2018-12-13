Крушение скоростного поезда в Анкаре

Число пострадавших при крушении скоростного поезда в Анкаре возросло до 84, госпитализированы 34 человека.

Утром в четверг в Турции произошло крушение скоростного поезда, следовавшего из Анкары в Конью. Из-за столкновения с локомотивом с рельсов сошли три вагона поезда, при этом обрушился пешеходный переход. Россиян среди пострадавших в катастрофе нет.

В настоящее время движение скоростных поездов из Анкары по всем направлениям восстановлено, сообщил РИА Новости представитель Турецких железных дорог. Ранее, по информации ТЖД, движение всех скоростных поездов по всем направлениям из Анкары было приостановлено, поскольку "авария произошла на участке, который является общим для всех направлений".

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил соболезнования родственникам погибших при железнодорожной катастрофе в Анкаре, сообщили РИА Новости в администрации турецкого лидера.