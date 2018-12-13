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Крушение скоростного поезда в Анкаре

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  • Место железнодорожной аварии в Анкаре, Турция, четверг, 13 декабря 2018 года
  • Вид с воздуха на место железнодорожной аварии в Анкаре, Турция, четверг, 13 декабря 2018 года
  • Место железнодорожной аварии в Анкаре, Турция, четверг, 13 декабря 2018 года
  • Место железнодорожной аварии в Анкаре, Турция, четверг, 13 декабря 2018 года.
  • Место железнодорожной аварии в Анкаре, Турция, четверг, 13 декабря 2018 года.
  • Место железнодорожной аварии в Анкаре, Турция, четверг, 13 декабря 2018 года.
  • Место железнодорожной аварии в Анкаре, Турция, четверг, 13 декабря 2018 года.
  • Место железнодорожной аварии в Анкаре, Турция, четверг, 13 декабря 2018 года.
  • Место железнодорожной аварии в Анкаре, Турция, четверг, 13 декабря 2018 года.
  • Место железнодорожной аварии в Анкаре, Турция, четверг, 13 декабря 2018 года.
© Sputnik / Алтан Гочер
Вагоны скоростного поезда, сошедшие с рельсов при столкновении поездов в районе станции Маршандиз в западной части Анкары.

Число пострадавших при крушении скоростного поезда в Анкаре возросло до 84, госпитализированы 34 человека.

Утром в четверг в Турции произошло крушение скоростного поезда, следовавшего из Анкары в Конью. Из-за столкновения с локомотивом с рельсов сошли три вагона поезда, при этом обрушился пешеходный переход. Россиян среди пострадавших в катастрофе нет.

В настоящее время движение скоростных поездов из Анкары по всем направлениям восстановлено, сообщил РИА Новости представитель Турецких железных дорог. Ранее, по информации ТЖД, движение всех скоростных поездов по всем направлениям из Анкары было приостановлено, поскольку "авария произошла на участке, который является общим для всех направлений".

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил соболезнования родственникам погибших при железнодорожной катастрофе в Анкаре, сообщили РИА Новости в администрации турецкого лидера.

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Место железнодорожной аварии в Анкаре, Турция, четверг, 13 декабря 2018 года.
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