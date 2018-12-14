Остаться в живых: жизнь на исчезающем острове

Индийский остров Горамара расположен в дельте Ганга у самого большого в мире мангрового леса Сундарбан.

За последние 20 лет остров стал меньше практически в два раза из-за повышения уровня Мирового океана и эрозии почвы.

Население Горамары также убывает. Десять лет назад на Горамаре жили 7 тысяч человек, а сейчас лишь 4,8 тысячи. При этом многие не могут позволить себе переезд, а государство пока не расселяет проживающих на острове людей. Местные жители рассказывают, что соленая вода вредит земледелию и затапливает их дома. Кроме того, они опасаются, что ураган или цунами может полностью уничтожить их остров.