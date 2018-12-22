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Аутентичная Япония: последний семейный суши-бар, затерянный на окраине Токио

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© REUTERS / Issei Kato
Масатоши Фукуцуна, шеф-повар и владелец суши-бара "Эираку" в Токио, принимает посетителей.

На окраине столицы Японии сохранился последний семейный суши-бар "Эираку".

Суши-бар семьи Фукуцина расположен на улице Медака в Токио. Каждое утро владелец и шеф-повар бара Масатоши лично выбирает продукты для своих суши на местном рыбном рынке, а его жена Мицуе готовит заведение к приему посетителей.



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Аутентичная Япония: последний семейный суши-бар, затерянный на окраине Токио
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