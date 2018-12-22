Аутентичная Япония: последний семейный суши-бар, затерянный на окраине Токио

Суши-бар семьи Фукуцина расположен на улице Медака в Токио. Каждое утро владелец и шеф-повар бара Масатоши лично выбирает продукты для своих суши на местном рыбном рынке, а его жена Мицуе готовит заведение к приему посетителей.
На окраине столицы Японии сохранился последний семейный суши-бар "Эираку".
Суши-бар семьи Фукуцина расположен на улице Медака в Токио. Каждое утро владелец и шеф-повар бара Масатоши лично выбирает продукты для своих суши на местном рыбном рынке, а его жена Мицуе готовит заведение к приему посетителей.
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В канун Нового года родители детей с тяжелыми диагнозами лично пообщались с главой Южной Осетии.
Азербайджан получил первый современный локомотив для железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси-Карс.
Известный турецкий политик армянского происхождения призвал Анкару идти навстречу конструктивным заявлениям официального Еревана.