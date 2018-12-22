Аутентичная Япония: последний семейный суши-бар, затерянный на окраине Токио

Суши-бар семьи Фукуцина расположен на улице Медака в Токио. Каждое утро владелец и шеф-повар бара Масатоши лично выбирает продукты для своих суши на местном рыбном рынке, а его жена Мицуе готовит заведение к приему посетителей.