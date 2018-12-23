Неделя в объективе: дайвер в костюме Санты и шоу мини-пигов

Минувшая рабочая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов. Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в фотоленте.
Самые главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.
Минувшая рабочая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов. Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в фотоленте.
Зимний Арт-маркет проводится в Сухуме с 2014 года. В этот раз в нем приняли участие 75 местных мастеров, которые представили свои изделия ручной работы.
На окраине столицы Японии сохранился последний семейный суши-бар "Эираку".
Наступающий 2019 год – заключительный, двенадцатый, в восточном календаре.
Большая пресс-конференция президента России — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001 года.
Зимний Арт-маркет, в котором свои работы представили 75 участников, проходил в Сухуме с 22 по 23 декабря.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба в воскресенье 23 декабря вернулся в республику по завершении рабочей поездки в Москву.
Ракета Falcon 9 с новейшим спутником GPS для армии США стартовала во Флориде в воскресенье 23 декабря.
В канун Нового года родители детей с тяжелыми диагнозами лично пообщались с главой Южной Осетии.
Азербайджан получил первый современный локомотив для железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси-Карс.
Известный турецкий политик армянского происхождения призвал Анкару идти навстречу конструктивным заявлениям официального Еревана.
Казахстанские полицейские нашли в одной из квартир Актау полтонны осетрины, добытой браконьерским способом.
Известный немецкий фотограф представил завораживающие снимки, сделанные во время путешествия по Кыргызстану.
Новая постоялица появилась в Минском зоопарке – самка бенгальского тигра Тамути. Здесь она составит пару тигру Саймону.
Facebook будет модерировать публикации на русском и языках стран Балтии из офиса, который отроется в столице Латвии.
Под Вильнюсом грузовик с солдатами НАТО столкнулся с легковым автомобилем. Погибли две девушки.
Конституционный суд Молдовы решил, что депутаты могут принимать стратегию национальной обороны без одобрения президента страны.
Власти Таджикистана приняли решение о наказании участников бунта в колонии Худжанда, в результате которого погибли 50 заключенных.
В Узбекистане создали ассоциацию выпускников российских вузов. Чем будет заниматься новая структура?
Бывший эстонский премьер раскритиковал политику Таллинна, направленную на конфронтацию с Россией и увеличение военных расходов.
В канун Нового года родители детей с тяжелыми диагнозами лично пообщались с главой Южной Осетии.
Азербайджан получил первый современный локомотив для железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси-Карс.
Известный турецкий политик армянского происхождения призвал Анкару идти навстречу конструктивным заявлениям официального Еревана.