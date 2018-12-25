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Праздник волшебства и радости: как отмечали католическое Рождество в мире

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© Sputnik / Илья Питалев
Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецци (в центре на втором плане) на Рождественской мессе в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии во время празднования католического Рождества в Москве.

Во всем мире 25 декабря католики отмечают Рождество Христово.

Рождество Христово – один их важнейших праздников для многочисленных католиков, занимающий в иерархии церковных торжеств не менее почетное место, чем Пасха.

День рождения в Вифлееме младенца Иисуса, будущего Спасителя человечества, давно стал волшебным, ярким, радостным, ни с чем несравнимым семейным праздником, с удивительной атмосферой и невероятными декорациями.

Рождество празднуют во всех уголках нашей планеты, где проживают прихожане католической церкви.

Лучшие кадры праздненств со всего мира смотрите в фотоленте Sputnik.

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Праздник волшебства и радости: как отмечали католическое Рождество в мире
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