Праздник волшебства и радости: как отмечали католическое Рождество в мире

Рождество Христово – один их важнейших праздников для многочисленных католиков, занимающий в иерархии церковных торжеств не менее почетное место, чем Пасха.
День рождения в Вифлееме младенца Иисуса, будущего Спасителя человечества, давно стал волшебным, ярким, радостным, ни с чем несравнимым семейным праздником, с удивительной атмосферой и невероятными декорациями.
Рождество празднуют во всех уголках нашей планеты, где проживают прихожане католической церкви.
Лучшие кадры праздненств со всего мира смотрите в фотоленте Sputnik.