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Новогодняя геометрия: необычные зимние фотографии, сделанные с высоты

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© Sputnik / Vitaly Timkiv
Деревья в парке у стадиона "Краснодар", украшенные гирляндами к Новому году.

Завораживающие кадры зимней природы с разных уголков света.

Зима шагает по планете. Красивейшие фотографии зимней природы, сделанные с необычного ракурса в фотоленте Sputnik.



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Новогодняя геометрия: необычные зимние фотографии, сделанные с высоты
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