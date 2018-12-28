Новогодняя геометрия: необычные зимние фотографии, сделанные с высоты

Зима шагает по планете. Красивейшие фотографии зимней природы, сделанные с необычного ракурса в фотоленте Sputnik.
Завораживающие кадры зимней природы с разных уголков света.
Зима шагает по планете. Красивейшие фотографии зимней природы, сделанные с необычного ракурса в фотоленте Sputnik.
Люди в разных странах мира ломают стереотипы о праздновании Нового года и Рождества.
Абхазские мандарины – неизменный атрибут Нового года. В Абхазии сбор начался ноябре. С начала мандаринового сезона из Абхазии в Россию экспортировали около 20 тысяч тонн оранжевого счастья.
Во всем мире 25 декабря католики отмечают Рождество Христово.
В предверии волшебных новогодних праздников в России прошло не менее долгожданное событие - национальный чемпионат по фигурному катанию.
Изменения в "Конституционный закон о судебной власти", предусматривающее видеопротоколирование и электронное распределение дел, был принят в 2016 году и должен был вступить в силу с 1 января 2019 года.
В результате происшествия есть погибшие и раненые.
Абхазские паспорта старого образца станут не действительными с 1 января 2019 года.