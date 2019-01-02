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Как мировые столицы встретили Новый год

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Предновогодняя столица

Массовые гуляния и салюты прошли во всем мире в новогоднюю ночь.

Sputnik предлагает посмотреть в фотоленте, как встречали Новый год в разных странах мира.

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Теги:
"Новый год"


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