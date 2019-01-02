Как мировые столицы встретили Новый год

Sputnik предлагает посмотреть в фотоленте, как встречали Новый год в разных странах мира.
Массовые гуляния и салюты прошли во всем мире в новогоднюю ночь.
Sputnik предлагает посмотреть в фотоленте, как встречали Новый год в разных странах мира.
Самые главные события уходящей предновогодней недели в фотографиях международных агентств.
Sputnik собрал главные события года в одной подборке и предлагает вместе вспомнить, каким был уходящий год.
О том, какие блюда принято подавать к рождественскому или новогоднему столу в разных странах мира, смотрите в подборке Sputnik.
Всего несколько дней осталось до нового 2019 года. Смотрите в фотоленте Sputnik, как столица Абхазии подготовилась к празднику.
Отключение света произошло 31 декабря, примерно в 20:00.
О политических итогах года, о том, как международные конфликты влияют на ситуацию в Абхазии и о прогнозах на 2019 год в интервью радио Sputnik рассказал политолог Николай Трапш.
Помимо миллиарда рублей было разыграно 150 призов по миллиону рублей.