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Такие разные: фото самых ярких Снегурочек в мире

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© Sputnik / Anton Denisov
Участницы конкурса красоты "Мисс Москва 2018".

Самые обаятельные и веселые Снегурки из разных стран мира — в фотоленте.

Снегурочка — такой же непременный атрибут Нового года, как Деда Мороз и Санта-Клаус. Без помощницы главного новогоднего волшебника и праздник не праздник.



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Такие разные: фото самых ярких Снегурочек в мире
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