Такие разные: фото самых ярких Снегурочек в мире

Снегурочка — такой же непременный атрибут Нового года, как Деда Мороз и Санта-Клаус. Без помощницы главного новогоднего волшебника и праздник не праздник.
Самые обаятельные и веселые Снегурки из разных стран мира — в фотоленте.
Снегурочка — такой же непременный атрибут Нового года, как Деда Мороз и Санта-Клаус. Без помощницы главного новогоднего волшебника и праздник не праздник.
Дед Мороз — главный сказочный персонаж на празднике Нового года. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядят главные персонажи новогодних праздников в разных странах мира.
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