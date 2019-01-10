Гитары, бриолин, рок-н-ролл: тур в Элвис-столицу Австралии

На фестиваль Parkes Elvis, посвященный Элвису Пресли, из Сиднея отправились два поезда с фанатами короля рок-н-ролла.
Пассажиры Elvis Express и Blue Suede Express — в фотоленте РИА Новости.
Тысячи почитателей Элвиса каждый год съезжаются на фестиваль Parkes Elvis.
На фестиваль Parkes Elvis, посвященный Элвису Пресли, из Сиднея отправились два поезда с фанатами короля рок-н-ролла.
Пассажиры Elvis Express и Blue Suede Express — в фотоленте РИА Новости.
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