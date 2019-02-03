"Химера", "Волосатая креветка" и "Краб-злодей": лучшие подводные снимки года

За призы боролись участники из 70 стран. Лучшие работы — в подборке РИА Новости.
Жюри конкурса подводной фотографии Ocean Art 2018 определило победителей.
За призы боролись участники из 70 стран. Лучшие работы — в подборке РИА Новости.
Как молодой мастер Аслан Куркунава строит мини-апацху, какие материалы он использует для этого, смотрите в фотоленте Sputnik Абхазия.
Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в фотоленте Sputnik.
Эколог Жасмин Винк с серией снимков земноводных, которые находятся под угрозой исчезновения, стала "Фотографом года-2018" по версии компании Panasonic.
Премьера спектакля по Шекспиру "Укрощение строптивой" состоялась в Абхазском Молодежном театре в среду 29 января.
Футбольный турнир Imeretinka Cup Sochi проходил в Сочи с 30 января по 3 февраля.
Раннее, выступая перед журналистами, Макрон отметил, что решение о проведении референдума "должно быть обдумано".
В рамках фестиваля были представлены произведения Иоганна Баха в исполнении Луки Гаделия и Государственного духовного оркестра России.