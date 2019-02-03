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"Химера", "Волосатая креветка" и "Краб-злодей": лучшие подводные снимки года

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Гран-при конкурса завоевал фотограф-анималист из Англии Дункан Мюррелл, запечатлевший "Балет морских дьяволов".

Жюри конкурса подводной фотографии Ocean Art 2018 определило победителей.

За призы боролись участники из 70 стран. Лучшие работы — в подборке РИА Новости.



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"Химера", "Волосатая креветка" и "Краб-злодей": лучшие подводные снимки года
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