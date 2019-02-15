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Неделя в объективе: красавицы-модели и Путин на лыжах

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© Sputnik / Mikhael Klimentyev
13 февраля 2019. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) во время катания на лыжах.

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Неделя в объективе: красавицы-модели и Путин на лыжах
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