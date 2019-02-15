Неделя в объективе: красавицы-модели и Путин на лыжах

Самые главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.
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Самые главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.
Четырнадцатого февраля в мире празднуют День святого Валентина — дата, когда влюбленные дарят друг другу подарки и открытки с пожеланиями.
"У природы нет плохой погоды" - Sputnik Абхазия ловит момент и хвастается погодой в столице республики, пока Москва бьет рекорд по количеству осадков.
12 февраля первый зоопарк России отмечает свой 155 день рождения.
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Военнослужащие российской базы Южного военного округа и Министерства обороны Абхазии сдали около 25 литров крови.
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Торжественное заседание, посвященное выводу советских войск из Афганистана, состоялось в Минобороны Абхазии в пятницу 15 февраля.