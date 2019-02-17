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Победители Mobile Photography Awards-2018

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Фотография Доминики Кошовской, взявшая Гран-при конкурса в размере трех тысяч долларов.

Mobile Photography Awards - один из самых больших и престижных конкурсов фотографий, сделанных с помощью мобильных телефонов.

Жюри назвало победителей ежегодного конкурса Mobile Photography Awards-2018.

Награды получают фотографы в двадцати номинациях — от портрета, пейзажа и натюрморта до цифрового искусства и визуальных эффектов.

Конкурс проводят с 2011 года.



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Победители Mobile Photography Awards-2018
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