Победители Mobile Photography Awards-2018

Жюри назвало победителей ежегодного конкурса Mobile Photography Awards-2018.
Награды получают фотографы в двадцати номинациях — от портрета, пейзажа и натюрморта до цифрового искусства и визуальных эффектов.
Конкурс проводят с 2011 года.
Mobile Photography Awards - один из самых больших и престижных конкурсов фотографий, сделанных с помощью мобильных телефонов.
Жюри назвало победителей ежегодного конкурса Mobile Photography Awards-2018.
Награды получают фотографы в двадцати номинациях — от портрета, пейзажа и натюрморта до цифрового искусства и визуальных эффектов.
Конкурс проводят с 2011 года.
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