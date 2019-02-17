Победители Mobile Photography Awards-2018

Главные темы

Абхазские напитки взяли гран-при на международной выставке "Продэкспо-2019" Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья прошла в Москве на территории Центрального выставочного зала "Экспоцентр" с 11 по 15 февраля. 24

Первый, абхазский, профессиональный: Абхаздраму 90 17 февраля 1929 года открылся первый Абхазский профессиональный драматический театр. О том, как развивался Абхазский драмтеатр, смотрите в материале Sputnik. 198