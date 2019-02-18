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Буйство красок: зажигательный карнавал в Ницце

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© AFP 2018 / Valery Hache
Участники карнавала в Ницце.

Один из самых красочных карнавалов мира и главное событие зимы на Лазурном Берегу, карнавал в Ницце неизменно собирает десятки тысяч туристов со всего мира.

Причины популярности карнавала в Ницце очевидны: на две недели Ницца превращается в один сплошной праздник — тематические парады и цветочные шествия, жонглеры, клоуны и музыканты, тонны конфетти и причудливые карнавальные костюмы, маскарадные балы и шумные вечеринки — все это погружает столицу Лазурного Берега в еще большую чем обычно атмосферу веселья и беззаботности.

Карнавал в Ницце — один из старейших дошедших до наших дней карнавалов мира. Первое упоминание о нем датируется к 1294 годом.

Самые яркие кадры - в фотоленте РИА Новости.

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Теги:
"карнавал"


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