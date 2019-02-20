17:13 20 Февраля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.86
  • EUR74.68
Поиск
Фото

Главное суперлуние 2019

Получить короткую ссылку
19 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik / Anton Denisov
Суперлуние, наблюдаемое в Москве. Слева - башня "Око" Московского международного делового центра (ММДЦ) "Москва-Сити".

Нынешнее Суперлуние можно было наблюдать две ночи подряд — с 18 на 19 февраля и с 19 на 20 февраля.

Суперлуние — момент, когда полная Луна приближается к Земле на расстояние менее 362 тысяч километров, а разница между перигеем и полнолунием не превышает трех дней: смотрите фотографии этого уникального природного явления.



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Главное суперлуние 2019
Путин о несправедливости, возникшей при индексации пенсий
Несправедливость надо устранить: Путин о ситуации с индексацией пенсий
Рак: вымыслы и факты о болезни

Соцсети

Sputnikabkhazia