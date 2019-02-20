Главное суперлуние 2019

Суперлуние — момент, когда полная Луна приближается к Земле на расстояние менее 362 тысяч километров, а разница между перигеем и полнолунием не превышает трех дней: смотрите фотографии этого уникального природного явления.
Нынешнее Суперлуние можно было наблюдать две ночи подряд — с 18 на 19 февраля и с 19 на 20 февраля.
Суперлуние — момент, когда полная Луна приближается к Земле на расстояние менее 362 тысяч километров, а разница между перигеем и полнолунием не превышает трех дней: смотрите фотографии этого уникального природного явления.
С середины февраля в дилерских салонах начинается прием заявок на лимузины и седаны Aurus, сообщил Минпромторг России.
Один из самых красочных карнавалов мира и главное событие зимы на Лазурном Берегу, карнавал в Ницце неизменно собирает десятки тысяч туристов со всего мира.
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