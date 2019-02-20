Главное суперлуние 2019

Нынешнее Суперлуние можно было наблюдать две ночи подряд — с 18 на 19 февраля и с 19 на 20 февраля.

Суперлуние — момент, когда полная Луна приближается к Земле на расстояние менее 362 тысяч километров, а разница между перигеем и полнолунием не превышает трех дней: смотрите фотографии этого уникального природного явления.