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Девушки - потом: лучшие кадры с авиационно-космической выставки Aero India 2019

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  • Свою продукцию на Aero India в Индии представляют 11 российских предприятий и холдингов.
  • С каждым разом выставка становится все более значительным мероприятием.
  • Портфель заказов Рособоронэкспорта в Индии достиг 10 миллиардов долларов.
© Sputnik / Дмитрий Струговец
Свою продукцию на Aero India в Индии представляют 11 российских предприятий и холдингов.

В Бангалоре стартовал аэрокосмический салон Aero India-2019.

Российские производители военной авиатехники продемонстрируют на выставке более 200 лучших своих разработок.

Самолеты и вертолеты, которые вызывают интерес во всем мире, — в фотоленте РИА Новости.



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Девушки - потом: лучшие кадры с авиационно-космической выставки Aero India 2019
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