Девушки - потом: лучшие кадры с авиационно-космической выставки Aero India 2019

Российские производители военной авиатехники продемонстрируют на выставке более 200 лучших своих разработок.
Самолеты и вертолеты, которые вызывают интерес во всем мире, — в фотоленте РИА Новости.
В Бангалоре стартовал аэрокосмический салон Aero India-2019.
Российские производители военной авиатехники продемонстрируют на выставке более 200 лучших своих разработок.
Самолеты и вертолеты, которые вызывают интерес во всем мире, — в фотоленте РИА Новости.
Абхазский писатель, поэт, этнограф, автор абхазского алфавита и азбуки Дмитрий Гулиа родился 21 февраля 1874 года. В 2019 в Абхазии празднуют 145-летие со дня рождения писателя.
Нынешнее Суперлуние можно было наблюдать две ночи подряд — с 18 на 19 февраля и с 19 на 20 февраля.
С середины февраля в дилерских салонах начинается прием заявок на лимузины и седаны Aurus, сообщил Минпромторг России.
Один из самых красочных карнавалов мира и главное событие зимы на Лазурном Берегу, карнавал в Ницце неизменно собирает десятки тысяч туристов со всего мира.
Предполагается, что новое предприятие в Очамчыре даст как минимум 250 рабочих мест.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет "биться до последнего" для позитивного разрешения ситуации с арестованным в Киеве руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.
5 марта большим благотворительным гала-концертом на сцене Государственного Кремлевского дворца стартует новый сезон международного вокального проекта для детей, оставшихся без попечения родителей "Ты супер!".