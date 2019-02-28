Февраль 2019: лучшие фото Sputnik

Государственный флаг РФ площадью 1423 квадратных метра развернули на льду самого большого пресноводного водоема мира — озера Байкал. Эта акция занесена в Книгу рекордов России и мира. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.