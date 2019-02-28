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Февраль 2019: лучшие фото Sputnik

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© Sputnik / Russian Emergency Situations Ministry
Государственный флаг РФ площадью 1423 квадратных метра развернули на льду самого большого пресноводного водоема мира — озера Байкал. Эта акция занесена в Книгу рекордов России и мира. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.

Самые яркие, значимые и содержательные кадры минувшего месяца.

Чем запомнился уходящий месяц - в фотохронике от РИА Новости.



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