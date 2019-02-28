Февраль 2019: лучшие фото Sputnik

Чем запомнился уходящий месяц - в фотохронике от РИА Новости.
Самые яркие, значимые и содержательные кадры минувшего месяца.
Чем запомнился уходящий месяц - в фотохронике от РИА Новости.
На фотографиях запечатлены живописные городские виды, любопытные животные, необычные отражения, красота повседневности и другие сюжеты.
Жюри конкурса подводной фотографии 2018 Underwater Photographer of the Year объявило имена победителей.
Девяносто первая церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук прошла вечером в воскресенье в Лос-Анджелесе.
Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в подборке Sputnik.
Заседание Кабинета Министров Республики Абхазия состоялось в четверг 28 февраля.
Размер резервного фонда Кабмина Абхазии не должен превышать 3% от расходования республиканского бюджета и в настоящее время составляет пятьдесят миллионов рублей.
На телеканале НТВ в начале марта состоится долгожданная премьера нового сезона международного вокального проекта "Ты супер!".