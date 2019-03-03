Со всего света: лучшие фото прошедшей зимы от Sputnik

Смотрите в фотоленте подборку лучших снимков из разных стран мира, составленную по материалам информационного агенства Sputnik.
Самые яркие, значимые и содержательные кадры минувшей зимы.
Смотрите в фотоленте подборку лучших снимков из разных стран мира, составленную по материалам информационного агенства Sputnik.
Север Финляндии – сказочная земля. Эти края не могут не удивить, например, завораживающей игрой северного сияния.
В России 1 марта отмечают день кошек. Для многих людей, не только в России, но и по всему миру кошки становятся любимыми питомцами и даже членами семьи.
Самые яркие, значимые и содержательные кадры минувшего месяца.
На фотографиях запечатлены живописные городские виды, любопытные животные, необычные отражения, красота повседневности и другие сюжеты.
Масленица – последняя седмица перед Великим постом, в эту неделю принято печь блины и приглашать в дом гостей. О том, какими блинами удивить гостей в масленицу, узнайте из материала Sputnik.
Лавров подчеркнул, что решение палестинской проблемы остается "неотъемлемым элементом" стабилизации на Ближнем Востоке и Севере Африки, без мирного разрешения кризиса "говорить об "успокоении" в регионе вряд возможно".
Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс предостерег руководство Венесуэлы от ареста Гуаидо, который после посещения Колумбии намеревался вернуться на родину.