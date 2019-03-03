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Со всего света: лучшие фото прошедшей зимы от Sputnik

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© Sputnik / Maksim Blinov
Наталья Огнева в роли Одетты в балете "Лебединое озеро" в Государственном Кремлевском дворце

Самые яркие, значимые и содержательные кадры минувшей зимы.

Смотрите в фотоленте подборку лучших снимков из разных стран мира, составленную по материалам информационного агенства Sputnik.



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