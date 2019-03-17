В купальниках на снегу: в Сочи завершился высокогорный карнавал BoogelWoogel-2019

Сотни райдеров в купальных костюмах спустились с горы на лыжах и сноубордах на Красной поляне в Сочи.

Высокогорный фестиваль BoogelWoogel проходил в Сочи с 16 по 17 марта. В нем приняли участие около восьми с половиной тысяч человек, которые состязались в 36 видах спорта, как в личном, так и в командном зачете.