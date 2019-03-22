Неделя в объективе: Эрдоган против динозавра и "Мисс Россия"

Главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.
Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в подборке Sputnik.
Главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.
Новруз — "персидский Новый год", День весеннего равноденствия и один из древнейших праздников в истории человечества.
Две подруги из Финляндии решили путешествовать по тем местам, где проходили съемки известных фильмов и сериалов.
Концерт в Симферополе в честь пятилетия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией собрал не менее 30 тысяч человек.
Фестиваль "Крымская весна" посвящен пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией.
В ходе учений инженеры подразделения в кратчайшие сроки возвели фортификационные сооружения для мотострелковых, танковых и артиллерийских соединений.
Украина ввела санкции против 294 юридических и 848 физических лиц, в том числе против троих граждан Абхазии, наблюдавших за выборами на Донбассе.
Американский актер Джон Траволта приехал в Москву в качестве специального гостя премии BraVo, которая вручается в области классической и популярной музыки.