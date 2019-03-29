Неделя в объективе: фестиваль Холи-Мела, московский закат и цветущая сакура

Главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.
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Главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.
Отвесные скалы, горные вершины и облака под ногами. Самые опасные лестницы — в фотоленте Sputnik Литва
27 марта во всем мире отмечается Международный день театра (World Theatre Day) – профессиональный праздник деятелей театрального искусства.
Во всем мире цветет особенный вид вишни - деревья сакуры.
Фестиваль Холи-Мела прошел в Москве в честь индийского праздника весны.