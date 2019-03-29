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Неделя в объективе: фестиваль Холи-Мела, московский закат и цветущая сакура

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© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Участники фестиваля красок Холи-Мела в Центре индийской культуры в Москве.

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Главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.



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Неделя в объективе: фестиваль Холи-Мела, московский закат и цветущая сакура
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