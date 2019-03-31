Сухумский "француз": как себя чувствует старинный маяк

Здание было изготовлено компанией французского инженера Эрнеста Гуэна "Эрнест Гуэн и компания". Имя инженера числится в списке 72 имен наиболее выдающихся французских ученых и инженеров XVII-XIX веков на Эйфелевой башне, которой в этом году исполняется 130 лет.

Старший "брат" Эйфелевой башни Сухумский маяк высотой в 34 метра был привезен в Абхазию более полутора века назад и собран по частям за 150 дней. До начала Отечественной войны народа Абхазии маяк служил ориентиром для морских судов, курсирующих у берегов Сухумской бухты.

О том, в каком состоянии он находится сейчас, смотрите в фотоленте Sputnik.