12:57 06 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.41
  • EUR73.44
Поиск
Фото

Неделя в объективе: Час Земли, выборы на Украине и северное сияние

Получить короткую ссылку
9 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik / Sergey Mamontov
Стартовый стол космодрома Куру во Французской Гвиане. На 4 апреля запланирован старт ракето-носителя "Союз-СТ" с разгонным блоком "Фрегат" для вывода на орбиту 4 спутников O3b проекта глобального интернета SES.

Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в подборке Sputnik.

Главные события уходящей недели в фотографиях международных информационных агентств.



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя в объективе: Час Земли, выборы на Украине и северное сияние
Поет и рассказывает: как создавался говорящий алфавит абхазского языка
Замена продуктов во время поста
В здоровом теле: чем заменить в пост мясо, рыбу и "молочку"

Соцсети

Sputnikabkhazia