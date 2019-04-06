Неделя в объективе: Час Земли, выборы на Украине и северное сияние

Главные события уходящей недели в фотографиях международных информационных агентств.
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Главные события уходящей недели в фотографиях международных информационных агентств.
Второй Сухумский международный кинофестиваль SIFF 2019 пройдет в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандеры с 4 по 8 апреля 2019 года.
Немецкий концерн Daimler AG открыл первый в России завод по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz.
Сингапурская Singapore Airlines заняла первое место в списке лучших авиакомпаний в мире.
На конкурсе Sony World Photography Awards представлены лучшие работы, созданные современными фотографами разных стран мира в течение прошедшего года.
Актер и режиссер Джамбул Жордания завершил проект "Говорящий алфавит". О том, как проходила работа над детским сериалом, обучающим абхазскому языку, читайте в материале Sputnik.
Решение США признать израильский суверенитет над Голанскими высотами подорвало систему международного права, считает глава российского МИДа Сергей Лавров.
Абхазия в очередной раз присоединится к международной акции "Ночь в музее", которая проходит во всем мире 18 мая.