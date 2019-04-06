Неделя в объективе: Час Земли, выборы на Украине и северное сияние

Актер и режиссер Джамбул Жордания завершил проект "Говорящий алфавит". О том, как проходила работа над детским сериалом, обучающим абхазскому языку, читайте в материале Sputnik.

Абхазия в очередной раз присоединится к международной акции "Ночь в музее", которая проходит во всем мире 18 мая.