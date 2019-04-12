"Человек-космос" Юрий Гагарин: архивные фото

12 апреля в России отмечается День космонавтики, установленный указом Президиума Верховного Совета СССР в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток.

Пуском первого в мире космического пилотируемого корабля руководилиСергей Королев, Анатолий Кириллов, Леонид Воскресенский.

Корабль "Восток" с Юрием Гагариным на борту провел в околоземном космическом пространстве 108 минут, выполнив за это время один оборот вокруг планеты. Затем спускаемый аппарат корабля совершил посадку на территории СССР. На высоте нескольких километров от поверхности Земли космонавт катапультировался и приземлился на парашюте на пашню у берега Волги вблизи деревни Смеловка Терновского района Саратовской области.

Это историческое событие открыло путь для исследования космического пространства на благо всего человечества. За короткий срок с момента первого полета в космос человек посетил Луну, автоматические аппараты побывали на многих планетах Солнечной системы.

Первый космонавт, герой для всего мира — в фотоленте РИА Новости.