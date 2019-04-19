Неделя в объективе: горящий Нотр-Дам и "Мисс Россия"

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Министр экономики Сирии: абхазская диаспора ускоряет развитие двусторонних отношений Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба 19 апреля провел встречу с министром экономики и внешней торговли Сирии Мухаммедом Самер Халилем на полях V Ялтинского международного экономического форума в Республике Крым. 85

"Непаркетная" журналистика: война в объективе Мизана Ломия О том, почему судовой столяр Мизан Ломия не стал врачом, как его занесло на государственное телевидение, почему во время войны не променял камеру на оружие и зачем первый президент Абхазии "редактировал" его сюжеты, читайте в материале Sputnik. 20