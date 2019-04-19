Неделя в объективе: горящий Нотр-Дам и "Мисс Россия"

Запоминающиеся события, а также эмоциональные моменты, запечатленные фотокорреспондентами мировых информационных агентств — в еженедельной фотоподборке Sputnik.
Sputnik предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на минувшей неделе.
Запоминающиеся события, а также эмоциональные моменты, запечатленные фотокорреспондентами мировых информационных агентств — в еженедельной фотоподборке Sputnik.
На аэродроме "Кубинка" прошла репетиция воздушной части парада Победы.
Галская мусорная свалка стихийно образовалась в селе Щащикуара 25 лет назад. Она находится в двух километрах от города и в 17 километрах от моря. Ближайшие дома расположены в 500 метрах от полигона.
На китайской "марсианской" базе в пустыне Гоби проводятся экскурсии для школьников.
Некоторые туристы любят острые ощущения и выбирают соответствующий отдых. Они находят места, от которых у многих волосы дыбом.
Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба 19 апреля провел встречу с министром экономики и внешней торговли Сирии Мухаммедом Самер Халилем на полях V Ялтинского международного экономического форума в Республике Крым.
О том, почему судовой столяр Мизан Ломия не стал врачом, как его занесло на государственное телевидение, почему во время войны не променял камеру на оружие и зачем первый президент Абхазии "редактировал" его сюжеты, читайте в материале Sputnik.
О том, почему в Галском районе местные жители поджигают поля с золотарником, кто от этого страдает, что стало с лесополосой в селах Щащикуара и Ряп, какой ущерб они наносят природе, читайте в материале Sputnik.