20:56 19 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.96
  • EUR71.92
Поиск
Фото

Неделя в объективе: горящий Нотр-Дам и "Мисс Россия"

Получить короткую ссылку
11 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik / Dominique Boutin
Пожар в соборе Парижской Богоматери. По предварительной информации, возгорание может быть связано со строительными работами, сведений о пострадавших нет.

Sputnik предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на минувшей неделе.

Запоминающиеся события, а также эмоциональные моменты, запечатленные фотокорреспондентами мировых информационных агентств — в еженедельной фотоподборке Sputnik.



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя в объективе: горящий Нотр-Дам и "Мисс Россия"
Скромные герои: подростки спасли из огня шестерых детей
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia