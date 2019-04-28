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Ночь перед Пасхой: праздничная служба в Сухумском соборе

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  • В Сухумском кафедральном Соборе Благовещения Пресвятой Богородицы службу проводит иерей Виссарион (Аплиаа).
  • Празднование пасхи в Сухумском кафедральном Соборе Благовещения Пресвятой Богородицы
  • Празднование пасхи в Сухумском кафедральном Соборе Благовещения Пресвятой Богородицы
  • Празднование пасхи в Сухумском кафедральном Соборе Благовещения Пресвятой Богородицы
  • Празднование пасхи в Сухумском кафедральном Соборе Благовещения Пресвятой Богородицы
  • Празднование пасхи в Сухумском кафедральном Соборе Благовещения Пресвятой Богородицы
  • Празднование пасхи в Сухумском кафедральном Соборе Благовещения Пресвятой Богородицы
  • Празднование пасхи в Сухумском кафедральном Соборе Благовещения Пресвятой Богородицы
  • Празднование пасхи в Сухумском кафедральном Соборе Благовещения Пресвятой Богородицы
  • Празднование пасхи в Сухумском кафедральном Соборе Благовещения Пресвятой Богородицы
  • Празднование пасхи в Сухумском кафедральном Соборе Благовещения Пресвятой Богородицы
  • Празднование пасхи в Сухумском кафедральном Соборе Благовещения Пресвятой Богородицы
  • Празднование пасхи в Сухумском кафедральном Соборе Благовещения Пресвятой Богородицы
© Sputnik / Константин Грецов
Служба в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы началась в 23:00. Провел ее по традиции иерей Виссарион (Аплиаа).

Пасхальная служба в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы прошла в ночь с 27 на 28 апреля.

Богослужения в честь Светлого Христова Воскресения прошли во всех действующих православных храмах Абхазии.

В Сухумском кафедральном соборе службу провел глава Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион (Аплиаа).

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Теги:
Абхазия, Пасха


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Празднование пасхи в Сухумском кафедральном Соборе Благовещения Пресвятой Богородицы
Ночь перед Пасхой: праздничная служба в Сухумском соборе
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