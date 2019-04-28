Ночь перед Пасхой: праздничная служба в Сухумском соборе

Богослужения в честь Светлого Христова Воскресения прошли во всех действующих православных храмах Абхазии.
В Сухумском кафедральном соборе службу провел глава Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион (Аплиаа).
Пасхальная служба в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы прошла в ночь с 27 на 28 апреля.
Богослужения в честь Светлого Христова Воскресения прошли во всех действующих православных храмах Абхазии.
В Сухумском кафедральном соборе службу провел глава Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион (Аплиаа).
В храме Гроба Господня в Иерусалиме появился Благодатный огонь.
Второй форум "Один пояс - один путь" прошел в Пекине 25-27 апреля.
Проект "Шедевры московской сцены" Русского драматического театра имени Искандера завершился 25 апреля.
Спектакль "Мастер и Маргарита" московского Театра на Юго-Западе показали в РУСДРАМе в рамках проекта "Шедевры московской сцены".
Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя заявление американского лидера Дональда Трампа об отказе от ядерного оружия, заявил, что Россия готова к новым соглашениям.
Депутаты Свободной демократической партии Германии приняли документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко назвала основные условия по выполнению Киевом политического блока по Донбассу.