Ночь перед Пасхой: праздничная служба в Сухумском соборе

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Кремль заявил о готовности России к новым соглашениям в ядерной сфере Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя заявление американского лидера Дональда Трампа об отказе от ядерного оружия, заявил, что Россия готова к новым соглашениям. 27

Оказать "устрашающие воздействие" на Россию призвали в Германии Депутаты Свободной демократической партии Германии приняли документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. 6