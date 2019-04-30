Апрель 2019: лучшие фото месяца

Sputnik предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца.
Самые яркие, значимые и содержательные кадры минувшего месяца.
Sputnik предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца.
Самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе — в фотоленте Sputnik.
Пасхальная служба в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы прошла в ночь с 27 на 28 апреля.
В храме Гроба Господня в Иерусалиме появился Благодатный огонь.
Второй форум "Один пояс - один путь" прошел в Пекине 25-27 апреля.
В Петербург приедут ветераны Великой Отечественной войны, участники обороны Ленинграда, 58 блокадников и представители молодежных организаций из 22 стран.
Об операции и судьбе спасенных школьников за прошедшие месяцы написаны более десяти книг на разных языках и подписано несколько контрактов на кинематографические права.
Средства на создание иконы пожертвовал президент России Владимир Путин, а освящение иконы совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пасхальном богослужении 28 апреля.