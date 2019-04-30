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Апрель 2019: лучшие фото месяца

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© Sputnik / Alexander Kryazhev
Участники фестиваля "GrelkaFest" в Шерегеше. Спортивно-туристический комплекс Шерегеш – крупнейший курорт Сибири.

Самые яркие, значимые и содержательные кадры минувшего месяца.

Sputnik предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца.

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