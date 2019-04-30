Апрель 2019: лучшие фото месяца

В Петербург приедут ветераны Великой Отечественной войны, участники обороны Ленинграда, 58 блокадников и представители молодежных организаций из 22 стран.

Об операции и судьбе спасенных школьников за прошедшие месяцы написаны более десяти книг на разных языках и подписано несколько контрактов на кинематографические права.