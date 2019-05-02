Крыша горит: пожар в Сухумской школе №2

Пожар в средней школе № 2 в Сухуме произошел рано утром 2 мая.

Площадь возгорания достигла 1500 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовало 130 спасателей, было задействовано пожарных 14 машин.

В настоящее время пожар удалось потушить, но сохраняется угроза частичного обрушения перекрытий на верхнем этаже здания.

Здание Сухумской школы №2 было возведено в 1870 году. Изначально она называлась Сухумской женской прогимназией, которая находилась под покровительством княгини Марии Федоровны, датской принцессы Дагмары и субсидировалась за счет городской казны.

В 1904 году над зданием был надстроен второй этаж. В 1909 году прогимназия была преобразована в гимназию с восьмью классами и пансионом на 25 девиц. Гимназия носила имя княжны Ксении Александровны, старшей дочери императора Александра III.

В начале 20-х годов ХХ века в здании гимназии была размещена Сухумская вторая русская средняя школа.

В 1942 году школа была реорганизована в Сухумскую вторую русскую школу имени Александра Сергеевича Пушкина. В советское время школа становится общеобразовательной.

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов здание сухумской средней школы №2 сгорело. Школа временно была перенесена в здание на Мачавариани, 15, где в настоящее время расположена очно-заочная школа.