"Игры престолов": восемь случаев отречения от королевского трона

Случаи отречения от престола в новой истории нередки. Обычно монархи отказываются от трона в пользу своих молодых и энергичных наследников, поскольку чувствуют усталость от бремени власти.
Восемь случаев отречения от королевского трона в XX - XXI веке - в фотоленте Sputnik.
Случаи отречения от престола в новой истории нередки. Обычно монархи отказываются от трона в пользу своих молодых и энергичных наследников, поскольку чувствуют усталость от бремени власти.
Ниагара - самый мощный водопад в Северной Америке, чья красота и величественность привлекает множество туристов со всего мира.
Пожар в Сухумской средней школе №2 начался рано утром 2 мая. В ночь после пожара школу залило дождем.
Пожар в средней школе № 2 в Сухуме произошел рано утром 2 мая.
В Каракасе проходят столкновения вблизи авиабазы, на которой ранее выступил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.
Сотрудники коммунальной службы "Зеленое хозяйство" приступили к весенней высадке цветов в Сухуме.
Спецназ афганской полиции ликвидировал одного из главарей террористической группировки ИГ*, который руководил деятельностью экстремистов на севере Афганистана и в Центральной Азии.
Весна набрала обороты. Природа проснулась, и с каждым дуновением ветра тепло подступает все ближе и ближе.