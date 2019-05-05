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"Игры престолов": восемь случаев отречения от королевского трона

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© REUTERS / Kyodo
Император Японии Акихито отрекся от престола 30 апреля 2019 года. Он был первым монархом за последние две сотни лет, кто передал престол наследнику при жизни. Для этого пришлось внести изменения в правила наследования трона в Японии. Однако такое исключение было сделано только для Акихито.

Восемь случаев отречения от королевского трона в XX - XXI веке - в фотоленте Sputnik.

Случаи отречения от престола в новой истории нередки. Обычно монархи отказываются от трона в пользу своих молодых и энергичных наследников, поскольку чувствуют усталость от бремени власти.



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"Игры престолов": восемь случаев отречения от королевского трона
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