"Игры престолов": восемь случаев отречения от королевского трона

Император Японии Акихито отрекся от престола 30 апреля 2019 года. Он был первым монархом за последние две сотни лет, кто передал престол наследнику при жизни. Для этого пришлось внести изменения в правила наследования трона в Японии. Однако такое исключение было сделано только для Акихито.