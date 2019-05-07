Помним и гордимся: "Георгиевская ленточка" на улицах Сухума

Акция "Георгиевская ленточка", организованная при участии информационного агентства Sputnik Абхазия, прошла на набережной Махаджиров и у Красного Моста в Сухуме 7 мая.

В акции "Георгиевская ленточка" приняли участие ученики девятого класса Горской школы №10, участники "Школы молодого лидера" , сотрудники представительства Россотрудничества в Абхазии и ГАИ республики.

За четыре часа жителям Сухума было роздано более 700 георгиевских лент. Прохожие с удовольствием принимали символы победы и благодарили молодых людей за то, что они не забывают подвиги воинов Великой Отечественной войны.

Накануне Победы: как прошла акция "Георгиевская ленточка" в Сухуме>>

Первая акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году, с тех пор повязывать черно-оранжевую ленточку накануне 9 мая стало традицией.



