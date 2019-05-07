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Помним и гордимся: "Георгиевская ленточка" на улицах Сухума

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Акция "Георгиевская ленточка", организованная при участии информационного агентства Sputnik Абхазия в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне прошла в Сухуме 7 мая

Акция "Георгиевская ленточка", организованная при участии информационного агентства Sputnik Абхазия, прошла на набережной Махаджиров и у Красного Моста в Сухуме 7 мая.

В акции "Георгиевская ленточка" приняли участие ученики девятого класса Горской школы №10, участники "Школы молодого лидера" , сотрудники  представительства Россотрудничества в Абхазии и ГАИ республики.

За четыре часа жителям Сухума было роздано более 700 георгиевских лент. Прохожие с удовольствием принимали символы победы и благодарили молодых людей за то, что они не забывают подвиги воинов Великой Отечественной войны.

Накануне Победы: как прошла акция "Георгиевская ленточка" в Сухуме>>

Первая акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году, с тех пор повязывать черно-оранжевую ленточку накануне 9 мая стало традицией. 


 

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Теги:
Георгиевская ленточка (акция)


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Помним и гордимся: "Георгиевская ленточка" на улицах Сухума
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