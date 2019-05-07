Помним и гордимся: "Георгиевская ленточка" на улицах Сухума

В акции "Георгиевская ленточка" приняли участие ученики девятого класса Горской школы №10, участники "Школы молодого лидера" , сотрудники представительства Россотрудничества в Абхазии и ГАИ республики.
За четыре часа жителям Сухума было роздано более 700 георгиевских лент. Прохожие с удовольствием принимали символы победы и благодарили молодых людей за то, что они не забывают подвиги воинов Великой Отечественной войны.
Накануне Победы: как прошла акция "Георгиевская ленточка" в Сухуме>>
Первая акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году, с тех пор повязывать черно-оранжевую ленточку накануне 9 мая стало традицией.