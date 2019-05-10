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Праздничный салют в честь Дня Победы в России

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© Sputnik / Aleksander Galperin
Праздничный салют в Санкт-Петербурге в честь Дня Победы. На первом плане: памятник Петру I на Сенатской площади.

В честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 9 мая в российских городах прогремели праздничные салюты.

Великая Отечественная война, являющаяся составной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов, началась на рассвете 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия, нарушив советско-германские договоры 1939 года, напала на СССР.

Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. На фронте, простиравшемся от Баренцева до Черного морей, с обеих сторон в различные периоды войны одновременно сражались от 8 миллионов до 13 миллионов человек, применялось от 6 тысяч до 20 тысяч танков и штурмовых орудий, от 85 тысяч до 165 тысяч орудий и минометов, от 7 тысяч до 19 тысяч самолетов.



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