Сразиться за Кубок: футбольный матч "Нарта" и "Рицы"

Финальный матч Кубка Абхазии по футболу между сухумским "Нартом" и гудаутской "Рицой" прошел на столичном стадионе "Динамо" во вторник 14 мая.

Сухумский "Нарт" стал обладателем Кубка Абхазии по футболу, обыграв в решающей игре гудаутскую "Рицу" со счетом 4:0 на столичном стадионе "Динамо".

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский "Нарт" стал обладателем Кубка Абхазии по футболу

С самого начала игры сухумские футболисты больше владели мячом и проводили больше атак на ворота "Рицы". Игровое преимущество "Нарта" вскоре вылилось в забитый гол, после розыгрыша комбинации в штрафной гудаутской команды точный удар на седьмой минуте нанес Георгий Жанаа.

Несмотря на то что мячом больше владели гудаутцы, столичные футболисты сумели удвоить счет, Гига Бенидзе на 71-й минуте забил гол - 2:0 после красивой атаки.

Столичные футболисты решили не останавливаться на достигнутом, и за семь минут до конца финальной игры Наур Цвинария забил очередной мяч - 3:0. Уже на 90-й минуте, Даут Аршба установил окончательный счет - 4:0.