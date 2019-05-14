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Сразиться за Кубок: футбольный матч "Нарта" и "Рицы"

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  • Финальный матч Кубка Абхазии по футболу между Сухумским Нартом и гудаутской Рицой на столичном стадионе Динамо. Футболист Нарта бьет по воротам гудаутской Рицы.
  • Игрок Рицы играет головой.
  • Футболист Нарта потерял равновесие в борьбе за мяч.
  • Финальный матч Кубка Абхазии по футболу между Сухумским Нартом и гудаутской Рицой на столичном стадионе Динамо
  • Финальный матч Кубка Абхазии по футболу между Сухумским Нартом и гудаутской Рицой на столичном стадионе Динамо
  • Финальный матч Кубка Абхазии по футболу между Сухумским Нартом и гудаутской Рицой на столичном стадионе Динамо
  • Финальный матч Кубка Абхазии по футболу между Сухумским Нартом и гудаутской Рицой на столичном стадионе Динамо
  • Финальный матч Кубка Абхазии по футболу между Сухумским Нартом и гудаутской Рицой на столичном стадионе Динамо
  • Финальный матч Кубка Абхазии по футболу между Сухумским Нартом и гудаутской Рицой на столичном стадионе Динамо
  • Финальный матч Кубка Абхазии по футболу между Сухумским Нартом и гудаутской Рицой на столичном стадионе Динамо
  • Финальный матч Кубка Абхазии по футболу между Сухумским Нартом и гудаутской Рицой на столичном стадионе Динамо
  • Финальный матч Кубка Абхазии по футболу между Сухумским Нартом и гудаутской Рицой на столичном стадионе Динамо
© Sputnik / Томас Тхайцук
Финальный матч Кубка Абхазии по футболу между Сухумским "Нартом" и гудаутской "Рицой" на столичном стадионе "Динамо". Футболист "Нарта" бьет по воротам гудаутской "Рицы".

Финальный матч Кубка Абхазии по футболу между сухумским "Нартом" и гудаутской "Рицой" прошел на столичном стадионе "Динамо" во вторник 14 мая.

Сухумский "Нарт" стал обладателем Кубка Абхазии по футболу, обыграв в решающей игре гудаутскую "Рицу" со счетом 4:0 на столичном стадионе "Динамо".

Финальный матч Кубка Абхазии по футболу между Сухумским Нартом и гудаутской Рицой на столичном стадионе Динамо
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сухумский "Нарт" стал обладателем Кубка Абхазии по футболу

С самого начала игры сухумские футболисты больше владели мячом и проводили больше атак на ворота "Рицы". Игровое преимущество "Нарта" вскоре вылилось в забитый гол, после розыгрыша комбинации в штрафной гудаутской команды точный удар на седьмой минуте нанес Георгий Жанаа.

Несмотря на то что мячом больше владели гудаутцы, столичные футболисты сумели удвоить счет, Гига Бенидзе на 71-й минуте забил гол - 2:0 после красивой атаки.

Столичные футболисты решили не останавливаться на достигнутом, и за семь минут до конца финальной игры Наур Цвинария забил очередной мяч - 3:0. Уже на 90-й минуте, Даут Аршба установил окончательный счет - 4:0.

 



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