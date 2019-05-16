20:39 16 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.56
  • EUR72.37
Поиск
Фото

Танцуют все: фестиваль "Адзыхь" в Сухуме

Получить короткую ссылку
49 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Уличная физика в исполнении танцевального коллектива Брейк-данс.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Правильно подобранный грим - залог успеха.

XII Республиканский фестиваль-конкурс детско-юношеских хореографических коллективов Абхазии "Адзыхь" открылся в Сухуме в четверг 16 мая.

В XII Республиканском фестивале-конкурсе детско-юношеских хореографических коллективов Абхазии "Адзыхь" принимают участие около 30 коллективов из всех районов Абхазии.

Организаторы разделили конкурс на две возрастные категории -  от шести до 12 лет, которые выступают в день открытия, от 12 лет и выше – участники этой возрастной категории выйдут на сцену 17 мая.

В конкурсе предусмотрено несколько номинаций: абхазский народный танец, современный эстрадный танец, парный танец, сольные номера, танцы народов мира. Кроме абхазских коллективов, в фестивале принимают участие танцевальные коллективы из России, что делает фестиваль международным.

Основная цель мероприятия – приобщение молодежи к лучшим образцам национальной хореографии, пропаганда искусства танца.



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Танцуют все: фестиваль "Адзыхь" в Сухуме
Пернатый полубог: как выглядит самая большая статуя птицы в мире
Кем были пророки
Пророки из Корана: кем они были

Соцсети

Sputnikabkhazia