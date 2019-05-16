Танцуют все: фестиваль "Адзыхь" в Сухуме

В XII Республиканском фестивале-конкурсе детско-юношеских хореографических коллективов Абхазии "Адзыхь" принимают участие около 30 коллективов из всех районов Абхазии.

Организаторы разделили конкурс на две возрастные категории - от шести до 12 лет, которые выступают в день открытия, от 12 лет и выше – участники этой возрастной категории выйдут на сцену 17 мая.

В конкурсе предусмотрено несколько номинаций: абхазский народный танец, современный эстрадный танец, парный танец, сольные номера, танцы народов мира. Кроме абхазских коллективов, в фестивале принимают участие танцевальные коллективы из России, что делает фестиваль международным.

Основная цель мероприятия – приобщение молодежи к лучшим образцам национальной хореографии, пропаганда искусства танца.