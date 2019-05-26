Канны 2019: церемония закрытия международного кинофестиваля

Церемонию закрытия одного из самых престижных международных киносмотров смотрите в фотоленте РИА Новости.
На Лазурном берегу с 14 по 25 мая проходил 72-й Международный Каннский фестиваль.
Церемонию закрытия одного из самых престижных международных киносмотров смотрите в фотоленте РИА Новости.
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Последний звонок прозвучал в 155 школах Абхазии.
О том, как прошла премьера спектакля "Последний из ушедших" по мотивам одноименного романа Баграта Шинкуба в постановке Государственного Молодежного театра, смотрите в фотоленте Sputnik.
Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Хачатура Шапошникова - один из самых крупных горно-лесных заповедников Европы.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на встрече с абхазским министром по чрезвычайным ситуациям Львом Квициния пожелал спокойствия Абхазии во время проведения выборов президента.
Открытый турнир по тайскому боксу среди команд Южного федерального округа прошел в Анапе с 24 по 26 мая.
Три человека погибли, пятеро ранены в результате двух взрывов в столице Непала Катманду.