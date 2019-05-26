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Канны 2019: церемония закрытия международного кинофестиваля

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© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Южнокорейские актер Сон Кан-хо (слева) и режиссер Пон Джун-хо, получивший премию "Золотая пальмовая ветвь" за фильм "Паразиты" (Gisaengchung), на фотосессии победителей в рамках церемонии закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля.

На Лазурном берегу с 14 по 25 мая проходил 72-й Международный Каннский фестиваль.

Церемонию закрытия одного из самых престижных международных киносмотров смотрите в фотоленте РИА Новости.



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Канны 2019: церемония закрытия международного кинофестиваля
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