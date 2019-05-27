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Сумо, селфи с Абэ и другие приключения Трампа в Японии

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© AFP 2019 / Brendan Smialowski
Президент США Дональд Трамп и первая леди США Меланья Трамп рядом с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и его женой на представлении сумо в Токио.

Президент США Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Японию в понедельник 27 мая и стал первым иностранным лидером, принятым новым императором Японии Нарухито в своем дворце в Токио.

По случаю приезда американского президента перед дворцом императора расстелили красные ковровые дорожки и выставили почетный караул.

Прозвучали гимны двух стран. Группа школьников приветствовала Трампа американскими и японскими флагами под музыку в исполнении духового оркестра. Затем император Японии и императрица Масако с Трампом и его супругой Меланьей приветствовали государственных деятелей Японии перед тем, как удалиться во дворец.

Вечером состоится банкет от имени императора в честь американской делегации.

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Теги:
Япония, Дональд Трамп


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