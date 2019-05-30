Восхождение по костям: путь к вершине Эвереста

Общее число покорителей Эвереста, погибших во время и после восхождения с пика в весеннем сезоне текущего года, достигло 11 человек.

Несмотря на гибель уже 11 альпинистов с начала мая, правительство Непала объявило, что не планирует ограничивать выдачу разрешений для желающих покорить Эверест, сообщает РИА Новости.

Как сообщил ранее генеральный директор департамента туризма Непала Дандурадж Гимир, это не первый случай, когда на пути к вершине Эвереста наблюдаются "пробки", а значит, у властей "нет оснований полагать", что именно они послужили причиной этих смертей.

Непальский шерпа Ками Рита ранее установил новый мировой рекорд, покорив высочайшую вершину Земли - гору Эверест - в 24-й раз.

Гора Эверест расположена в Гималаях и является самой высокой вершиной Земли. Ее высота составляет 8848 метров над уровнем моря.