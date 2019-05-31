Май 2019: лучшие фото месяца

Sputnik предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца.
Самые яркие, значимые и содержательные кадры минувшего месяца.
Sputnik предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца.
Общее число покорителей Эвереста, погибших во время и после восхождения с пика в весеннем сезоне текущего года, достигло 11 человек.
О том, чем запомнились три месяца весны в Абхазии, узнайте из фотоленты Sputnik.
Обладатель ордена "Ахьдз-Апша" III степени ансамбль народной песни и танца "Ерцаху" Очамчырского района отметил 45-летие в понедельник 27 мая.
Президент США Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Японию в понедельник 27 мая и стал первым иностранным лидером, принятым новым императором Японии Нарухито в своем дворце в Токио.
Межведомственная делегация из Абхазии отправится в поездку из Сочи в Севастополь на круизном лайнере "Князь Владимир" в воскресенье 2 июня.
Для удобства и безопасности инвесторов в Абхазии будет создана консультирующая рабочая группа.
Закон "О декларировании доходов, имущества и обязательств имущественного характера судей Республики Абхазия" вступил в силу 1 января 2019 года.