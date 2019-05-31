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Май 2019: лучшие фото месяца

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© Sputnik / Vitaly Timkiv
Девушки фотографируются возле автомобиля ГАЗ-66 в Геленджике.

Самые яркие, значимые и содержательные кадры минувшего месяца.

Sputnik предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца.



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