Ох, уж эти селфи: забавные и необычные "себяшки" покорили мир

Всего несколько лет назад многие считали, что мода на автопортреты-селфи быстро пройдет, однако до сих пор взрослые и серьезные люди продолжают делать "себяшки". Смотрите в фотоленте Sputnik самые забавные селфи.

Американские ученые рассказали, когда страсть к селфи становится болезнью. Исследователи опросили 400 человек в возрасте до 27 лет и пришли к следующим выводам. Три снимка ежедневно, но без публикации в интернете, — это легкое ментальное расстройство. Острую стадию заболевания характеризует желание выкладывать изображения в сеть. Следующая фаза — хроническая — это состояние, при котором пациент публикует селфи не менее шести раз в день.

Медики отмечают, что у "селфиманов" наблюдаются те же симптомы, что и у психически больных людей.